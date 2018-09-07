Новости версия для печати Сотрудники МЧС ведут контроль за пожарной безопасностью из космоса В период проведения уборочной кампании на территории области было обнаружено 18 термоточек. Две из них – накануне.



В Верховском районе горела стерня на площади 5 гектаров. Такая же территория была объята огнем и в Мценском районе. Кстати, уже в этом году за сжигание мусора и травы

к административной ответственности привлечено 423 жителя области. Две трети нарушителей отделались предупреждениями. Особо злостных – штрафовали.





Татьяна Напольских

7 сентября 2018 года







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