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За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 15 ДТП

Из них 4 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили травмы, 1 человек погиб.

6 сентября в 13:50 водитель, управляя автомобилем Джили следовал по ул. Рощинской и в районе дома №3 произошел наезд на препятствие (опору ЛЭП ), с последующим наездом на канализационный люк, с последующим наездом на дерево. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля женщина 1983 г., получили телесные повреждения. Женщина госпитализирована. Водитель управлял автомобилем в состоянии опьянения.

6 сентября в 18:30 водитель, управляя автобусом «Паз 32053» при начале движения от остановки общественного транспорта по ул. Московской допустил наезд на пешехода-женщину. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, госпитализирована.

6 сентября в 20:30 водитель, управляя транспортным средством «Джон Дир» с прицепным негабаритным дикатором, двигался по автодороге Хомутово-Ефремов, где произошло столкновение с автомобилем «ВАЗ». В результате ДТП водитель автомобиля (мужчина 1939 г.р.) погиб на месте, пассажир (женщина 1982 г.р.) получила травмы, госпитализирована.

7 сентября в 4:05 водитель, управляя автомобилем «Опель Вектра», двигался со стороны Москвы в сторону Орла, не справился с управлением, допустил съезд с дороги с последующим наездом на препятствие опору ЛЭП. В результате ДТП произошло возгорание транспортного средства. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, госпитализирован.


Орловское Информбюро
7 сентября 2018 года

 


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