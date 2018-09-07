Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Квадратные метры для сироты. Положенную по закону квартиру жительница Верховского района добивалась через суд.



- Им сверху видно всё. За время уборочной на территории Орловской области было обнаружено 18 термоточек.



- Здесь будет детский сад и школа: жителям строящегося микрорайона Зареченский готовят большой и долгожданный подарок.



- В Орле прошли финальные соревнования по футболу среди сельских команд.





Вести-Орёл

7 сентября 2018 года







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