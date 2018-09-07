Новости версия для печати Орловских ветеринаров сегодня поздравили с профессиональным праздником Лучшие работники сферы получили почётные грамоты.



Задачи, стоящие сегодня перед ветеринарами страны, направлены на стабилизацию работы агропромышленного комплекса. Президент поручил к 2024 году существенно увеличить экспорт сельхозпродукции, расширить рынки. Сделать это без благоприятной эпизоотической обстановки - невозможно. Здесь и вступают ветеринары. Все предыдущие годы специалистам отрасли удавалось минимизировать риски для бюджета и экономики области. И сейчас регион активно работает над планомерным совершенствованием сети станций по борьбе с болезнями животных.





Антон Киселёв

7 сентября 2018 года







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