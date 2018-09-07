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На улицу - через испытания

В нашу редакцию обратилась мама 26-летнего Максима, он инвалид первой группы. Проблема в том, что в их подъезде нет пандуса, и парень оказался заперт в четырех стенах. Впрочем, состояние подъезда в доме № 20 по улице Металлургов не удовлетворяет большинство жильцов.

Семья Базаровых переехала в этот дом год назад. Максим - инвалид первой группы, с 2012 года из-за заболевания спинного мозга передвигаться самостоятельно он больше не может. В подъезде нет пандуса, поэтому с девятого этажа, выйти подышать свежим воздухом Максиму и его маме, порой физически невозможно.
Базарова Наталья, жительница г. Орел: «Моему сыну всего 26 лет, хотелось бы, чтобы он хотя бы иногда выходил на улицу, а не запирался в четырех стенах. Без посторонней помощи я его сама не смогу никуда транспортировать - ни в поликлинику, никуда не можем попасть. Я писала письма, есть ответы. Ждем до сих пор». 
Семья обратилась в управляющую компанию, где ответа так и не получила. Пандус необходим, так как в подъезде проживают практически одни пенсионеры. И особенной заботы жильцы не видят, к примеру, люди жалуются, что давно не проводился ремонт.

Перед входом в подъезд жители в прямом смысле играют в «слабое звено» - порожки не сегодня, так завтра просто провалятся. А торчащая из ступеней арматура уже не раз становилось препятствием для людей.

После того, как Наталья потеряла надежду на то, что управляющая компания откликнется на проблему, она обратилась в управление коммунальным хозяйством Орловской области. Ответ - получила, и даже приезжала комиссия обследовать жилищные условия. В обоих случаях вердикт был один: пандус обязательно должен быть в этом подъезде, но вот только от слов к делу так и не перешли. Теперь в администрации города ждут напрямую ее заявления.
Николай Ванифатов, начальник управления городского хозяйства и транспорта Орловской области: «Насколько мне известно, в этом доме уже существовал пандус. Единственный момент – в случае обращения Максима в адрес администрации мы однозначно приедем туда, посмотрим возможность восстановления этого пандуса». 
Кто же все-таки оплатит установку пандуса? Управляющая организация - путем согласия жильцов и выделения средств из общего бюджета дома, за счет ЖЭУ, или какой-либо спонсор? В любом случае в администрации города пообещали, что рассмотрят любые варианты установки, и вместе с представителями ЖЭУ отправятся к этому подъезду, и, судя по всему, вопросов будет много. А пока такое большое количество народу решает, кто установит пандус, Максим может общаться с внешним миром только виртуально.


Всеволод Трифонов
7 сентября 2018 года

 


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