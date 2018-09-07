9 сентября – Единый день голосования

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пятница
7.09.2018
20:26:26
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9 сентября – Единый день голосованияВ Орловской области будут работать 724 избирательных участка.
Орловцам предстоит выбрать губернатора. На этот пост претендует пять человек: Андрей Клычков, Елена Крачнакова, Руслан Перелыгин, Андрей Куцын и Евгений Алехин.
Также пройдут дополнительные выборы депутата Облсовета по 20 округу. Он включает в себя территорию Глазуновского, Троснянского и часть Малоархангельского районов. Претендуют три человека.
Еще в 13-ти районах и одном городском округе пройдет голосование в органы местного самоуправления. Должно быть замещено 24 вакантных мандата. За них борются 59 кандидатов.
Орловцы смогут сделать свой выбор и на избирательных участках по месту регистрации, и по месту пребывания.
Накануне единого дня голосования в Орле откроется Ситуационный центр по контролю за выборами. Он будет работать на базе Фундаментальной библиотеки ОГУ.
9 сентября перед жителями области распахнут двери 724 избирательных участка, в том числе 10 – в местах временного пребывания людей. В списке избирателей 631,5 тысяча человек.
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