Новости версия для печати 9 сентября – Единый день голосования В Орловской области будут работать 724 избирательных участка.



Орловцам предстоит выбрать губернатора. На этот пост претендует пять человек: Андрей Клычков, Елена Крачнакова, Руслан Перелыгин, Андрей Куцын и Евгений Алехин.



Также пройдут дополнительные выборы депутата Облсовета по 20 округу. Он включает в себя территорию Глазуновского, Троснянского и часть Малоархангельского районов. Претендуют три человека.



Еще в 13-ти районах и одном городском округе пройдет голосование в органы местного самоуправления. Должно быть замещено 24 вакантных мандата. За них борются 59 кандидатов.



Орловцы смогут сделать свой выбор и на избирательных участках по месту регистрации, и по месту пребывания.



Накануне единого дня голосования в Орле откроется Ситуационный центр по контролю за выборами. Он будет работать на базе Фундаментальной библиотеки ОГУ.



9 сентября перед жителями области распахнут двери 724 избирательных участка, в том числе 10 – в местах временного пребывания людей. В списке избирателей 631,5 тысяча человек.





Татьяна Напольских

7 сентября 2018 года







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