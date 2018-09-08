Новости версия для печати Ремонт дворовых территорий завершится до 20 сентября В Орле завершается ремонт дворовых территории.



На настоящий момент из 73 дворов, включенных в программу «Формирование современной городской среды», полностью асфальт уложен на на шестидесяти трёх. Тридцать восемь из них приняты. Как сообщил начальник управления капитального строительства города Сергей Костиков, до 10 сентября планируется заасфальтировать еще пять территорий, а до 20 сентября дорожное покрытие будет уложено во всех дворах.



Асфальт на каждом объекте проходит лабораторные испытания «Орелгосзаказчика». Пробы асфальты с девяти территорий показали неудовлетворительные результаты. В таких случаях подрядчик за свой счет осуществляет демонтаж бракованного асфальта и укладывает новый. Вторичные испытания «Орелгосзаказчика» также производятся вне муниципального контракта. На трех дворах из девяти, в том числе на ул. Садовского, 4, асфальт уже переложен и принят с положительным заключением. «Для всех подрядчиков это хороший урок: если работа не выполнена с надлежащим качеством, объект принят не будет. У подрядчика остается выбор — либо переделать за свой счет, либо не получить оплату за выполненные работы и попасть на штрафные санкции», - подчеркнул глава администрации Орла Александр Муромский. Мэр города Василий Новиков попросил Сергея Костикова составить список подрядчиков, которые халатно относятся к возложенным на них задачам, чтобы в будущем избежать заключения с ними муниципальных контрактов, сообщает сайт городской администрации.





Орловское Информбюро

8 сентября 2018 года







На главную страницу





