Новости версия для печати Жители Орла могут сами придумать название скверу Комиссия по наименованию, переименованию улиц и установке объектов монументального искусства объявляет о сборе предложений по наименованию сквера напротив бывшего магазина «1000 и 1 мелочь» по ул. Матвеева.



«Наименование сквера») до 30 сентября 2018 года включительно. Свои варианты названия можно направить на почту pressa@orel-adm.ru (в теме письма указать) довключительно. Все предложения будут рассмотрены на заседании комиссии по наименованию, переименованию улиц и установке объектов монументального искусства. Окончательное решение примут депутаты городского Совета, сообщает сайт городской администрации.





Орловское Информбюро

8 сентября 2018 года







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