Сегодня - Международный День косметолога и красоты

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воскресенье
9.09.2018
21:27:01
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Сегодня - Международный День косметолога и красотыК этой дате мы приурочили информацию от врачей косметологического отделения консультативной поликлиники Областной клинической больницы. Сегодня речь пойдет об аппаратной косметологии и о приборах, с помощью которых медики справляются с неприятными патологиями кожи лица и делают нас красивее и моложе.
Если раньше пациенты этого отделения полагались больше на волшебные смеси и руки косметолога, теперь многие выбирают и помощь аппаратов, которые способны решить множество эстетических проблем.
Преимущество аппаратных методик это не только эффективность, но и абсолютная безболезненность и комфортность процедур, а также отсутствие реабилитационного периода.
Аппараты эти - небольшие, а возможности у них грандиозные. Это и ультразвуковой пилинг, и миостимуляция, и микротоковая терапия и дезинкрустация. Так, микротоки оказывают мягкое стимулирующее действие на эпидермис, дерму под кожей, жировую клетчатку сосуды и мышцы.
Процедура ультразвукового пилинга позволяет достигнуть мягкого очищения кожи от ороговевших клеток и может применяться для комбинированного лечения угревой болезни. Так же волшебной лопаточке под силу справиться с ультразвуковым массажем и ультрафонофорезом.
Процедуры проводятся комплексно. Как правило, это 6-12 процедур с частотой 1-2 раза в неделю. Обычно курс повторяется 2 раза в год.
Трудно преувеличить эффект безинъекционной мезотерапии. Это альтернатива классическому виду процедуры с уколами под кожу.
Основные компоненты омолаживающего коктейля - гиалуроновая кислота, витамин С, глутатион и гликолевая кислота. Кроме омоложения, используется для лечения акне (угрей), купироза, гиперпигментации, синяков и мешков под глазами, сухость кожи, шелушения, нездорового цвета лица, утраты эластичности и других проблем.
Метод набирает популярность среди клиентов, которым требуется быстрый заметный результат, и если на длительный восстановительный период они не имеют времени. Возможно это и ваш вариант?
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