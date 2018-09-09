Новости версия для печати Сегодня - Международный День косметолога и красоты К этой дате мы приурочили информацию от врачей косметологического отделения консультативной поликлиники Областной клинической больницы. Сегодня речь пойдет об аппаратной косметологии и о приборах, с помощью которых медики справляются с неприятными патологиями кожи лица и делают нас красивее и моложе.



Если раньше пациенты этого отделения полагались больше на волшебные смеси и руки косметолога, теперь многие выбирают и помощь аппаратов, которые способны решить множество эстетических проблем. Ольга Шалимова, и.о. заведующего косметологическим отделением консультативной поликлиники Областной клинической больницы: «Показаниями к аппаратным методикам является возрастная коррекция кожи, профилактика преждевременного старения, комплексного лечения угревой болезни, купироза, пигментации, устранения мимических морщин, коррекция овала лица, устранение локальных жировых отложений, восстановление овала лица, улучшение тургора и тонуса кожи, уменьшение отечности лица и мимических морщин». Преимущество аппаратных методик это не только эффективность, но и абсолютная безболезненность и комфортность процедур, а также отсутствие реабилитационного периода. Ольга Шалимова: «Данные процедуры настолько деликатны, что их можно проводить пациентам с чувствительной и тонкой кожей и даже на участках вокруг глаз, губ и шеи. В результате восстанавливается мышечный тонус, подтягивается овал лица, разглаживаются морщины, улучшаются качество и структура кожи. Активируется кровообращение, улучшается микродренаж, снижается отечность лица». Аппараты эти - небольшие, а возможности у них грандиозные. Это и ультразвуковой пилинг, и миостимуляция, и микротоковая терапия и дезинкрустация. Так, микротоки оказывают мягкое стимулирующее действие на эпидермис, дерму под кожей, жировую клетчатку сосуды и мышцы. Процедура ультразвукового пилинга позволяет достигнуть мягкого очищения кожи от ороговевших клеток и может применяться для комбинированного лечения угревой болезни. Так же волшебной лопаточке под силу справиться с ультразвуковым массажем и ультрафонофорезом. Ольга Шалимова: «Дезинкрустация еще одна аппаратная методика, используемая для глубокой чистки лица. Дезинкрустация способствует дезактивации обменных процессов в клетках, улучшает функцию сальных желез, способствует быстрой регенерации кожи». Процедуры проводятся комплексно. Как правило, это 6-12 процедур с частотой 1-2 раза в неделю. Обычно курс повторяется 2 раза в год. Ольга Шалимова: Противопоказания к проведению данных методик является онкологические заболевания, беременность, лактация, тяжелые соматические заболевания в период обострения, острые инфекционные заболевания, нарушение целостности кожных покровов и наличие кардиостимулятора и индивидуальная непереносимость электрического тока». Трудно преувеличить эффект безинъекционной мезотерапии. Это альтернатива классическому виду процедуры с уколами под кожу. Владислав Волобуев, врач-дерматолог, косметолог косметологического отделения консультативной поликлиники Областной клинической больницы: «Безинъекционная мезотерапия занимает приблизительно от 30 до 40 минут. На очищенную кожу лица наносится предварительно приготовленный коктейль из активных веществ, затем поверхность обрабатывается специальным аппаратом, который за счет электрического импульса в течение доли секунд увеличивает проницаемость мембраны клетки в сотни раз». Основные компоненты омолаживающего коктейля - гиалуроновая кислота, витамин С, глутатион и гликолевая кислота. Кроме омоложения, используется для лечения акне (угрей), купироза, гиперпигментации, синяков и мешков под глазами, сухость кожи, шелушения, нездорового цвета лица, утраты эластичности и других проблем. Владислав Волобуев: «Кроме визуального заметного эффекта процедуры, ее важным плюсом является безболезненность. Манипуляция не требует прокалывания кожи и каких-либо других воздействий, нарушающих ее целостность, не сопровождается такими последствиями как гематомы, папулы, инфицирование и травматизация кожи». Метод набирает популярность среди клиентов, которым требуется быстрый заметный результат, и если на длительный восстановительный период они не имеют времени. Возможно это и ваш вариант?





Елена Литинская

9 сентября 2018 года







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