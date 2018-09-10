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Кинологи орловского ОМОНа завоевали «серебро» на межрегиональных соревнованиях

Проходят соревнования в нашем регионе второй год подряд, но уже стали открытыми – в них участвуют полицейские из Костромской и Калужской областей, а также кинологи Росгвардии.

Не только состязательный дух, но и дух корпоративный ценят организаторы в этих соревнованиях. Первенство - это, прежде всего, специфический способ обмена профессиональным мастерством.
 
Наравне с полицейскими в соревнованиях участвуют кинологи Росгвардии, где использование служебных собак не только прижилось, но и несколько видоизменилось.
Сергей Холупенко, начальник кинологической группы управления Росгвардии по Орловской области: «У нас кинолог работает в составе инженерно-технической группы, это непосредственно помогает инженерам выполнять свои боевые задачи».
Кинологи говорят: людям непоседливым или с взрывным темпераментом в их профессии определенно не место. К отбору собак на службу в кинологических подразделениях МВД подходят столь же тщательно, как и к отбору людей.
Александр Дынин, начальник центра кинологической службы УМВД РФ по Костромской области: «Собака должна быть ориентирована на человека, она должна желать проявлять активность по отношению к человеку, собака должна быть замотивирована – если собака хочет производить действия, значит она годна».
Именно такие собаки дышат с хозяином в унисон, пойдут в огонь и в воду и, не задумываясь, отдадут за партнера жизнь. Впрочем, люди-кинологи отвечают питомцам взаимной верностью.
Александр Дынин, начальник центра кинологической службы УМВД РФ по Костромской области: «В восемь лет собака может «выйти на пенсию». Почти всегда этих собак забирают те проводники-кинологи, которые с ними прослужили долгое время».
Кинолог и собака представляют собой одну боевую единицу. И если что-то не ладится у одного, сбой неминуемо произойдет и у другого. Впрочем, в центре кинологической службы говорят: даже для тех, у кого состязания в этот раз не задались, все прошло не без пользы. Анализ слабых мест в тандеме «человек-собака» всегда лучше проводить на тренировочной площадке, нежели на задании или в бою. 



Иван Суверин
10 сентября 2018 года

 


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