Новости версия для печати Кинологи орловского ОМОНа завоевали «серебро» на межрегиональных соревнованиях Проходят соревнования в нашем регионе второй год подряд, но уже стали открытыми – в них участвуют полицейские из Костромской и Калужской областей, а также кинологи Росгвардии.



Не только состязательный дух, но и дух корпоративный ценят организаторы в этих соревнованиях. Первенство - это, прежде всего, специфический способ обмена профессиональным мастерством. Наравне с полицейскими в соревнованиях участвуют кинологи Росгвардии, где использование служебных собак не только прижилось, но и несколько видоизменилось. Сергей Холупенко, начальник кинологической группы управления Росгвардии по Орловской области: «У нас кинолог работает в составе инженерно-технической группы, это непосредственно помогает инженерам выполнять свои боевые задачи». Кинологи говорят: людям непоседливым или с взрывным темпераментом в их профессии определенно не место. К отбору собак на службу в кинологических подразделениях МВД подходят столь же тщательно, как и к отбору людей. Александр Дынин, начальник центра кинологической службы УМВД РФ по Костромской области: «Собака должна быть ориентирована на человека, она должна желать проявлять активность по отношению к человеку, собака должна быть замотивирована – если собака хочет производить действия, значит она годна». Именно такие собаки дышат с хозяином в унисон, пойдут в огонь и в воду и, не задумываясь, отдадут за партнера жизнь. Впрочем, люди-кинологи отвечают питомцам взаимной верностью. Александр Дынин, начальник центра кинологической службы УМВД РФ по Костромской области: «В восемь лет собака может «выйти на пенсию». Почти всегда этих собак забирают те проводники-кинологи, которые с ними прослужили долгое время». Кинолог и собака представляют собой одну боевую единицу. И если что-то не ладится у одного, сбой неминуемо произойдет и у другого. Впрочем, в центре кинологической службы говорят: даже для тех, у кого состязания в этот раз не задались, все прошло не без пользы. Анализ слабых мест в тандеме «человек-собака» всегда лучше проводить на тренировочной площадке, нежели на задании или в бою.





Иван Суверин

10 сентября 2018 года







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