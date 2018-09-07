Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Ключи от новой жизни через суд. Квартирный вопрос иногда приходится решать при помощи прокуратуры. - Себя показать! Новый проект поможет собрать все достопримечательности Орловщины в одном атласе. - Новому микрорайону – новый детский сад. И школу в подарок. - Куда ведет «тургеневское слово»? В Орле сегодня прошел бук-фест.





Вести-Орёл

7 сентября 2018 года







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