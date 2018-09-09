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В Орловской области открылись избирательные участки

9 сентября 2018 года на территории Орловской области состоятся досрочные выборы Губернатора Орловской области, дополнительные выборы депутата Орловского областного Совета народных депутатов по одномандатному избирательному округу № 20, а также в 13 муниципальных районах и в городе Ливны – 22 выборов представительных органов муниципальных образований, в результате которых должны быть избраны 24 депутата.

Голосование избирателей пройдет на территории 724 избирательных участков (в том числе 145 – в городе Орле), из них 10 избирательных участков в городах Орёл, Ливны и Мценск образованы в местах временного пребывания избирателей (в больницах – 9, в местах содержания под стражей – 1). 354 помещений для голосования избирательных участков расположены в учреждениях образования, 202 – в учреждениях культуры, 112 – в административных зданиях, 20 – в учреждениях здравоохранения, 36 – в иных учреждениях.
 
В 8 часов утра к работе приступили более 6800 членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса.
 
В списки избирателей включено 630627 избирателей. Впервые смогут реализовать свое активное избирательное право и принять участие в голосовании 3 390 молодых избирателей.
 
На 63 избирательных участках в городах Орёл, Ливны и Мценск используются комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ – 2017).

Помещения для голосования избирательных участков оборудованы и оснащены в соответствии с требованиями законодательства, имеется необходимое технологическое оборудование, в установленные сроки в участковые избирательные комиссии передана необходимая избирательная документация и избирательные бюллетени. 
 
Избирательные участки находятся под круглосуточной охраной полиции. Помещения для голосования 152 избирательных участков оснащены металлодетекторами, обеспечивающими безопасность более 280 тыс. избирателей (44,5 %), в помещениях 4 территориальных избирательных комиссий и в 62 помещениях для голосования города Орла также применяются технические средства объективного контроля – средства видеонаблюдения и трансляции изображения.



Орловское Информбюро
9 сентября 2018 года

 


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