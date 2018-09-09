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Начал работу Информационный центр Избирательной комиссии Орловской области «Выборы — 9 сентября 2018 года»

На открытии присутствовали кандидаты в Губернаторы Орловской области Андрей Клычков, Руслан Перелыгин, Андрей Куцын, Елена Крачнакова, председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, главный федеральный инспектор в Орловской области Леонид Соломатин, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Василий Иконников, члены регионального Правительства, руководство города Орла, а также Уполномоченный по правам человека в Орловской области Александр Лабейкин, члены областной Избирательной комиссии.

Председатель Избирательной комиссии Орловской области Людмила Маркина рассказа присутствующим о том, что программой работы Информационного центра предусмотрены прямые включения в режиме видеоконференцсвязи ряда территориальных избирательных комиссий региона. Информационный центр оснащен современными объектами в виде картографии, видеостены и автоматизированных рабочих мест.

От имени всех кандидатов в Губернаторы Орловской области Андрей Клычков отметил активную посещаемость избирательных участков орловцами. Он поблагодарил общественных наблюдателей, отметив их эффективную работу по контролю за выборами.