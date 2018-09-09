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Начал работу Информационный центр Избирательной комиссии Орловской области «Выборы — 9 сентября 2018 года»На площадке Информационного центра будет освещаться ход голосования, сведения об участии избирателей в голосовании на выборах различного уровня, назначенных на территории Орловской области на единый день голосования 9 сентября 2018 года, по состоянию на 10, 12, 15 и 18 часов.
На открытии присутствовали кандидаты в Губернаторы Орловской области Андрей Клычков, Руслан Перелыгин, Андрей Куцын, Елена Крачнакова, председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, главный федеральный инспектор в Орловской области Леонид Соломатин, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Василий Иконников, члены регионального Правительства, руководство города Орла, а также Уполномоченный по правам человека в Орловской области Александр Лабейкин, члены областной Избирательной комиссии.
Председатель Избирательной комиссии Орловской области Людмила Маркина рассказа присутствующим о том, что программой работы Информационного центра предусмотрены прямые включения в режиме видеоконференцсвязи ряда территориальных избирательных комиссий региона. Информационный центр оснащен современными объектами в виде картографии, видеостены и автоматизированных рабочих мест.
От имени всех кандидатов в Губернаторы Орловской области Андрей Клычков отметил активную посещаемость избирательных участков орловцами. Он поблагодарил общественных наблюдателей, отметив их эффективную работу по контролю за выборами.
Посетить Информационный центр до 21 часа могут все желающие . Также, в режиме реального времени, можно знакомиться с материалами, которые поступают по каналам Государственной автоматизированной системы (ГАС) Российской Федерации «Выборы». Информация будет размещаться на официальном сайте Избирательной комиссии Орловской.