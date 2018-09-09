Ситуационный центр Общественной палаты Орловской области по контролю за выборами начал свою работу

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воскресенье
9.09.2018
21:26:41
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Ситуационный центр Общественной палаты Орловской области по контролю за выборами начал свою работуСитуационный центр будет обеспечивать функционирование «Горячей линии» связи с избирателями, мониторинг социальных сетей и средств массовой информации в Интернете, доступности избирательных участков для лиц с ограниченными возможностями здоровья, соблюдения ограничений «Дня тишины» и наблюдение за ходом голосования в муниципальных образованиях Орловской области.
Председатель орловского избиркома Людмила Маркина выразила надежду, что общественный контроль позволит провести региональные и местные кампании на территории Орловской области в штатном режиме в строгом соответствии с избирательным законодательством.
Сегодня Орловцам предстоит выбрать губернатора. На этот пост претендуют пять кандидатов: Евгений Алехин, Андрей Клычков, Елена Крачнакова, Андрей Куцын и Руслан Перелыгин.
Также пройдут дополнительные выборы депутата Облсовета по одномандатному избирателному округу №20. Он включает в себя территорию Глазуновского, Троснянского и часть Малоархангельского районов. Претендуют три человека.
Еще в 13-ти районах и одном городском округе пройдет голосование в органы местного самоуправления. Должно быть замещено 24 вакантных мандата. За них борются 59 кандидатов.
Вместе с главой региона центр сегодня посетили член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Василий Иконников, Уполномоченный по правам человека в Орловской области Александр Лабейкин.
На площадке Ситуационного центра Андрей Клычков встретился с председателем общественной палаты Орловской области Еленой Сенько, ознакомился с работой центра, пообщался со специалистами службы мониторинга, поинтересовался первыми результатами работы центра, а также тематикой обращений, поступающих на «горячую линию», которая была открыта региональной Общественной палатой в преддверии единого дня голосования.
Напомним, что деятельность Ситуационного центра направлена на обеспечение функционирования группы мониторинга социальных сетей и сети Интернет в отношении возможных предложений и замечаний жителей региона о подготовке и проведении единого дня голосования.
В Орле, Ливнах и Мценске обеспечено функционирование мобильных бригад для оперативного реагирования на поступающие в Ситуационный центр сигналы.
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