Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


воскресенье
9.09.2018
21:26:41
Новости
Все новости
Видео

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Провинциалы
Парк культуры
Пульс
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Мобильный репортёр
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

Ситуационный центр Общественной палаты Орловской области по контролю за выборами начал свою работу

Ситуационный центр будет обеспечивать функционирование «Горячей линии» связи с избирателями, мониторинг социальных сетей и средств массовой информации в Интернете, доступности избирательных участков для лиц с ограниченными возможностями здоровья, соблюдения ограничений «Дня тишины» и наблюдение за ходом голосования в муниципальных образованиях Орловской области.

Председатель орловского избиркома Людмила Маркина выразила надежду, что общественный контроль позволит провести региональные и местные кампании на территории Орловской области в штатном режиме в строгом соответствии с избирательным законодательством.

Сегодня Орловцам предстоит выбрать губернатора. На этот пост претендуют пять кандидатов: Евгений Алехин, Андрей Клычков, Елена Крачнакова, Андрей Куцын и Руслан Перелыгин.
 
Также пройдут дополнительные выборы депутата Облсовета по одномандатному избирателному округу №20. Он включает в себя территорию Глазуновского, Троснянского и часть Малоархангельского районов. Претендуют три человека. 
 
Еще в 13-ти районах и одном городском округе пройдет голосование в органы местного самоуправления. Должно быть замещено 24 вакантных мандата. За них борются 59 кандидатов.

Вместе с главой региона центр сегодня посетили член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Василий Иконников, Уполномоченный по правам человека в Орловской области Александр Лабейкин.
 
На площадке Ситуационного центра Андрей Клычков встретился с председателем общественной палаты Орловской области Еленой Сенько, ознакомился с работой центра, пообщался со специалистами службы мониторинга, поинтересовался первыми результатами работы центра, а также тематикой обращений, поступающих на «горячую линию», которая была открыта региональной Общественной палатой в преддверии единого дня голосования.
«Впервые Ситуационный центр начал работу в области в ходе президентских выборов, которые прошли 18 марта, - отметил Андрей Клычков. – Тогда центр доказал свою эффективность».
Напомним, что деятельность Ситуационного центра направлена на обеспечение функционирования группы мониторинга социальных сетей и сети Интернет в отношении возможных предложений и замечаний жителей региона о подготовке и проведении единого дня голосования.
 
В Орле, Ливнах и Мценске обеспечено функционирование мобильных бригад для оперативного реагирования на поступающие в Ситуационный центр сигналы.

 



Орловское Информбюро
9 сентября 2018 года

 


На главную страницу
© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта