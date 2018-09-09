Ситуационный центр Общественной палаты Орловской области по контролю за выборами начал свою работу

Также пройдут дополнительные выборы депутата Облсовета по одномандатному избирателному округу №20. Он включает в себя территорию Глазуновского, Троснянского и часть Малоархангельского районов. Претендуют три человека.

Вместе с главой региона центр сегодня посетили член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Василий Иконников, Уполномоченный по правам человека в Орловской области Александр Лабейкин.

На площадке Ситуационного центра Андрей Клычков встретился с председателем общественной палаты Орловской области Еленой Сенько, ознакомился с работой центра, пообщался со специалистами службы мониторинга, поинтересовался первыми результатами работы центра, а также тематикой обращений, поступающих на «горячую линию», которая была открыта региональной Общественной палатой в преддверии единого дня голосования.

«Впервые Ситуационный центр начал работу в области в ходе президентских выборов, которые прошли 18 марта, - отметил Андрей Клычков. – Тогда центр доказал свою эффективность».

Напомним, что деятельность Ситуационного центра направлена на обеспечение функционирования группы мониторинга социальных сетей и сети Интернет в отношении возможных предложений и замечаний жителей региона о подготовке и проведении единого дня голосования.

В Орле, Ливнах и Мценске обеспечено функционирование мобильных бригад для оперативного реагирования на поступающие в Ситуационный центр сигналы.

Еще в 13-ти районах и одном городском округе пройдет голосование в органы местного самоуправления. Должно быть замещено 24 вакантных мандата. За них борются 59 кандидатов.