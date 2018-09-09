Новости версия для печати Свой выбор сделали более 46 тысяч избирателей Орловщины По данным ЦИК России на 10 часов в Орловской области на досрочных выборах губернатора проголосовало более 7 процентов избирателей от общего числа включенных в списки избирателей.



Сегодня ровно в десять утра заработал Избирательной комиссии Орловской области «Выборы — 9 сентября 2018 года». На его открытие пришли кандидаты на должность губернатора, общественные наблюдатели, представители СМИ. Все они могут получать здесь самую оперативную информацию. Уже известно, что на 10 часов утра свой выбор сделали более 46,5 тысяч избирателей. Это 7.4% избирателей от общего числа включенных в списки для голосования. Наибольшую активность проявляют избиратели Колпнянского района, здесь проголосовало более 25 процентов избирателей. Низкую явку показывает Железнодорожный район Орла - 3.84%. Предварительная информация будет подводиться по данным на 12, 15 и 18 часов. Здесь же в режиме реального времени можно увидеть ход голосования на участках, оборудованных видеокамерами. Таких в Орле 62. И именно туда придут голосовать 50% избирателей областного центра. Наблюдать за тем, как проходят выборы в режиме онлайн можно на специальном портале Кроме того, будет обеспечена прямая видеотрансляция процедуры приема протоколов участковых избирательных комиссий и подведения итогов голосования в четырёх территориальных избирательных комиссиях Орла.









Татьяна Напольских

9 сентября 2018 года







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