Новости версия для печати Голосует Орловщина Сегодня в Орловской области проходит три избирательные кампании: досрочные выборы губернатора, довыборы в облсовет по 20-му округу и в 13-ти районах и городе Ливны выбирают муниципальных депутатов. Будет замещено 24 мандата.



Председатель Орловского областного совета народных депутатов Леонид Музалевский в числе первых проголосовавших. Всегда ходит голосовать сам и призывает прийти на выборы остальных. Леонид Музалевский, председатель Орловского облсовета: «На выборы однозначно надо ходить. Потому что многие, говорят: а зачем я пойду на выборы? Но завтра приходят и начинают с власти что-то требовать. На мой взгляд, прийти проголосовать, а потом прийти и потребовать исполнения тех или иных наказов и задач это справедливо». Наплыв избирателей на участках ожидают ближе к вечеру, когда многие орловцы вернутся со своих дач.



















Надежда Невматулина

9 сентября 2018 года







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