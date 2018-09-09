Голосует Орловщина

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Голосует ОрловщинаСегодня в Орловской области проходит три избирательные кампании: досрочные выборы губернатора, довыборы в облсовет по 20-му округу и в 13-ти районах и городе Ливны выбирают муниципальных депутатов. Будет замещено 24 мандата.
Председатель Орловского областного совета народных депутатов Леонид Музалевский в числе первых проголосовавших. Всегда ходит голосовать сам и призывает прийти на выборы остальных.
Леонид Музалевский, председатель Орловского облсовета: «На выборы однозначно надо ходить. Потому что многие, говорят: а зачем я пойду на выборы? Но завтра приходят и начинают с власти что-то требовать. На мой взгляд, прийти проголосовать, а потом прийти и потребовать исполнения тех или иных наказов и задач это справедливо».
Наплыв избирателей на участках ожидают ближе к вечеру, когда многие орловцы вернутся со своих дач.