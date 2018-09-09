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В полдень в Орловской области проголосовало более 21% избирателей

По прежнему, в лидерах Колпнянский район, по состоянию на 12 часов в районе проголосовало 49,21% избирателей. На втором месте Сосковский район – 46,87%.

В Железнодорожном районе Орла проголосовало 17.58%, в Советском - 15,2% избирателей из числа включенных в списки.

А в Северном и Заводском районах Орла проголосовало 11,87% и 11,88% избирателей соответственно.