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воскресенье
9.09.2018
21:26:44
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Единый День голосования в репортажах корреспондентов ГТРК «Орёл»
На часах 8 утра. Досрочные выборы губернатора Орловской области стартовали во всех избирательных участках. Их официально 724, и 145 в Орле. В 103-м к приходу первых и самых активных избирателей, которые решили выполнить свой гражданский долг с утра, все готово.
Общественные наблюдатели на своих местах, члены комиссии за рабочими столами. Стационарные и переносные ящики для бюллетеней опечатаны.
Для тех, кто впервые голосует, подготовили символические подарки. О первом дне выборов им будет напоминать магнит. В любом случае каждый, кто решил, что его голос важен, хочет перемен.
В первой половине дня голосуют и сами кандидаты. Каждый по месту прописки. В Лицее №40 встречали Елену Крачнакову.
А во Дворце Пионеров все, кто пришел на выборы, мог не только подкрепиться, но и посмотреть яркие творческие номера подготовленные воспитанниками. Засмотрелся и Андрей Клычков, голосовать он пришел с супругой.
Круглосуточно избирательные участки контролируют сотрудники правоохранительных органов. Перед входом на каждом установлен металлодетектор, ежесекундно с тех участков, что оснащены камерами видеонаблюдения, идет прямая трансляция в интернет. К своей работе приступили и в ситуационном центре Общественной палаты Орловской области. Они провели мониторинг дня тишины, доступность избирательных участков для инвалидов, обеспечивают связь с избирателями, отвечают на звонки по «Горячей линии», принимают жалобы. Последних к полудню не было.
Сегодня одновременно с выборами главы региона, Орловщина выбирает депутата в областной парламент по 20 одномандатному округу. Еще одна избирательная кампания, только уже в органы местного самоуправления идет и в 13 районах области.
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