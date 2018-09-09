Новости версия для печати Гражданской позицией и обязанностью для себя прийти на выборы считает мэр Орла Василий Новиков Сегодня в 22 субъектах Российской Федерации проходят выборы губернаторов. В Орловской области за это звание борются пять кандидатов.



Принять участие в политической жизни региона может каждый совершеннолетний житель Орловщины. Так гражданской позицией и обязанностью для себя прийти на выборы считает и мэр города Орла Василий Новиков. Он проголосовал на избирательном участке №118. Это колледж искусств и культуры.

































Анна Вайсергисер

9 сентября 2018 года







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