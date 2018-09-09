Новости версия для печати Сегодня голосовали и в орловском следственном изоляторе Те, кто утратил свободу передвижения, но сохранил при этом свободу выбора, голосовали сегодня в орловском СИЗО.



В учреждении работала своя участковая избирательная комиссия. Право голоса имеют те избиратели, чье пребывание за решеткой пока не узаконено судом. Выборы в СИЗО протекают в более сжатые сроки, чем это принято на обычных избирательных участках. Это обусловлено особыми режимными требованиями объекта. Сергей Мельников, заместитель начальника СИЗО-1, председатель участковой избирательной комиссии №747: «В данный момент право голоса имеют 201 человек, все они написали заявление о включении в список избирателей. В течение нескольких часов они будут все выведены и проголосуют. Голосуют 100%». Столь высокая явка в СИЗО обусловлена не принудительными мерами и не повышенной политической активностью. Большинство арестантов поход на избирательный участок воспринимают, как дополнительную прогулку и возможность повидать старых знакомых из числа здешних «постояльцев».









Иван Суверин

9 сентября 2018 года







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