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Единый День голосования в репортажах корреспондентов ГТРК «Орёл»

Время проявить свою гражданскую позицию у орловцев еще есть. В первой половине дня на избирательные участки пришли и все зарегистрированные кандидаты на пост губернатора Орловской области.

На выборы, как на праздник идут в городах, посёлках и деревнях Орловской области. Идут семьями, как, например, кандидат в губернаторы Евгений Алёхин.
Евгений Алёхин, кандидат на пост губернатора Орловской области (партия «Родина»): «Это наша гражданская позиция. Мы выбираем будущее нашей Орловской области».
Будущее впервые выбирают и более трёх тысяч молодых избирателей. На всех участках их ждут с нетерпением.
 
На избирательном участке №600 голосуют шесть деревень и сёл Орловского района. Орловцы идут сами и ведут с собой детей. Пусть знают, что такое выборы.
 
Впервые на участок уже в качестве избирателя пришел и Павел Леонов. Говорит: это долг каждого.
Павел Леонов, избиратель: «Каждый житель должен и обязан проголосовать за того человека, который улучшит Орёл».
Свои первые выборы, но как депутата помнит и кандидат по пост главы региона Андрей Куцын. Ему даже пришлось постоять в очереди за бюллетенем.
Андрей Куцын, кандидат на пост губернатора Орловской области (ЛДПР): «Это был еще 2011 год. Я баллотировался в орловский городской совет. Первые выборы останутся как первая любовь на всю жизнь». 
Чтобы всё было по закону, за выборами наблюдают представители партий и общественники. Пятая часть всех избирательных участков оснащена металлодетекторами, в 62-х установлены камеры. Но жителей волнует не столько безопасность, сколько будущее региона. 
 
На одном из избирательных участков микрорайона «Зареченский» голосует еще один кандидат на пост главы региона – Руслан Перелыгин.
Руслан Перелыгин, кандидат на пост губернатора (партия «Справедливая Россия»): «Орловщина достойна хорошего будущего. Я «за» Орловщину, которая будет процветать». 
Впереди у избирательных комиссий еще несколько часов работы. Участки закроются ровно в 8 часов вечера. А дальше – подсчет выданных бюллетеней, предстоит погасить не использованные. И только после этого можно считать голоса. 





Надежда Невматулина
9 сентября 2018 года

 


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