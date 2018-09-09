Новости версия для печати

Единый День голосования в репортажах корреспондентов ГТРК «Орёл»

На выборы, как на праздник идут в городах, посёлках и деревнях Орловской области. Идут семьями, как, например, кандидат в губернаторы Евгений Алёхин.

Евгений Алёхин, кандидат на пост губернатора Орловской области (партия «Родина»): «Это наша гражданская позиция. Мы выбираем будущее нашей Орловской области».

Будущее впервые выбирают и более трёх тысяч молодых избирателей. На всех участках их ждут с нетерпением.

На избирательном участке №600 голосуют шесть деревень и сёл Орловского района. Орловцы идут сами и ведут с собой детей. Пусть знают, что такое выборы.

Впервые на участок уже в качестве избирателя пришел и Павел Леонов. Говорит: это долг каждого.

Павел Леонов, избиратель: «Каждый житель должен и обязан проголосовать за того человека, который улучшит Орёл».

Свои первые выборы, но как депутата помнит и кандидат по пост главы региона Андрей Куцын. Ему даже пришлось постоять в очереди за бюллетенем.

Андрей Куцын, кандидат на пост губернатора Орловской области (ЛДПР): «Это был еще 2011 год. Я баллотировался в орловский городской совет. Первые выборы останутся как первая любовь на всю жизнь».

Чтобы всё было по закону, за выборами наблюдают представители партий и общественники. Пятая часть всех избирательных участков оснащена металлодетекторами, в 62-х установлены камеры. Но жителей волнует не столько безопасность, сколько будущее региона.

На одном из избирательных участков микрорайона «Зареченский» голосует еще один кандидат на пост главы региона – Руслан Перелыгин.

Руслан Перелыгин, кандидат на пост губернатора (партия «Справедливая Россия»): «Орловщина достойна хорошего будущего. Я «за» Орловщину, которая будет процветать».

Впереди у избирательных комиссий еще несколько часов работы. Участки закроются ровно в 8 часов вечера. А дальше – подсчет выданных бюллетеней, предстоит погасить не использованные. И только после этого можно считать голоса.