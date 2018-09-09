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воскресенье
9.09.2018
21:26:02
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Единый День голосования в репортажах корреспондентов ГТРК «Орёл»Время проявить свою гражданскую позицию у орловцев еще есть. В первой половине дня на избирательные участки пришли и все зарегистрированные кандидаты на пост губернатора Орловской области.
На выборы, как на праздник идут в городах, посёлках и деревнях Орловской области. Идут семьями, как, например, кандидат в губернаторы Евгений Алёхин.
Будущее впервые выбирают и более трёх тысяч молодых избирателей. На всех участках их ждут с нетерпением.
На избирательном участке №600 голосуют шесть деревень и сёл Орловского района. Орловцы идут сами и ведут с собой детей. Пусть знают, что такое выборы.
Впервые на участок уже в качестве избирателя пришел и Павел Леонов. Говорит: это долг каждого.
Свои первые выборы, но как депутата помнит и кандидат по пост главы региона Андрей Куцын. Ему даже пришлось постоять в очереди за бюллетенем.
Чтобы всё было по закону, за выборами наблюдают представители партий и общественники. Пятая часть всех избирательных участков оснащена металлодетекторами, в 62-х установлены камеры. Но жителей волнует не столько безопасность, сколько будущее региона.
На одном из избирательных участков микрорайона «Зареченский» голосует еще один кандидат на пост главы региона – Руслан Перелыгин.
Впереди у избирательных комиссий еще несколько часов работы. Участки закроются ровно в 8 часов вечера. А дальше – подсчет выданных бюллетеней, предстоит погасить не использованные. И только после этого можно считать голоса.
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