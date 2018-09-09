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Состоялось прямое включение Информационного центра Избирательной комиссии Орловской области «Выборы – 9 сентября 2018 года»

По состоянию на 9 сентября 2018 года принято 145 устных обращений, в том числе 8 обращений в день голосования. Информация о трех фактах предположительного нарушения избирательного законодательства, размещенная в сети Интернет, была проверена Избирательной комиссией Орловской области, нарушений не установлено.

В ходе прямых включений в режиме видео-конференц-связи территориальных избирательных комиссий Глазуновского района и города Ливны их председатели Александр Горло и Нина Иванилова сообщили о своевременном открытии всех избирательных участков, о ходе голосования на территории соответствующих муниципальных образований, о количестве лиц, участвующих в общественном наблюдении за процессом голосования, об отсутствии внештатных ситуаций и жалоб со стороны участников избирательного процесса.