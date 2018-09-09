Жителям Орла по-прежнему не очень интересны выборы

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Жителям Орла по-прежнему не очень интересны выборыПо данным на 15:00 на выборах губернатора Орловской области проголосовали 37,88% избирателей, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Явка по Орлу остается самой низкой, в Северном районе 21,82%, в Советском - 27,04%. В Ливнах на выборы сходили 31,71% избирателей, в Мценске – 30,36%. В Колпнянском и Сосковском районах явка приблизилась к 70%.
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Наименование комиссии
|
Количество избирателей в списке
|
Процент избирателей, принявших участие в выборах, от общего числа включенных в списки избирателей на 15:00
|
Избирательная комиссия Орловской области
|
630627
|
37.88%
|
Болховская
|
15091
|
56.18%
|
Верховская
|
14934
|
38.96%
|
Глазуновская
|
10604
|
58.83%
|
Дмитровская
|
10231
|
48.41%
|
Должанская
|
9042
|
51.88%
|
Залегощенская
|
12115
|
64.02%
|
Знаменская
|
4169
|
62.07%
|
Колпнянская
|
11891
|
69.67%
|
Корсаковская
|
3535
|
45.54%
|
Краснозоренская
|
5294
|
52.23%
|
Кромская
|
16721
|
53.27%
|
Ливенская
|
24658
|
50.03%
|
Ливенская городская
|
38005
|
31.71%
|
Малоархангельская
|
9733
|
46.73%
|
Мценская
|
16336
|
56.07%
|
Мценская городская
|
34511
|
30.36%
|
Новодеревеньковская
|
8827
|
55.32%
|
Новосильская
|
6986
|
46.45%
|
Орел, Железнодорожная
|
50300
|
22.86%
|
Орел, Заводская
|
86929
|
20.66%
|
Орел, Советская
|
63444
|
27.04%
|
Орловская
|
54854
|
46.75%
|
Покровская
|
11744
|
40.97%
|
Свердловская
|
12846
|
53.37%
|
Сосковская
|
4999
|
69.66%
|
Троснянская
|
7917
|
58.97%
|
Урицкая
|
14605
|
52.52%
|
Хотынецкая
|
8351
|
60.19%
|
Шаблыкинская
|
6216
|
50.59%
|
Орел, Северная
|
55739
|
21.82%