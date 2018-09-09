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Жителям Орла по-прежнему не очень интересны выборы

По данным на 15:00 на выборах губернатора Орловской области проголосовали 37,88% избирателей, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Явка по Орлу остается самой низкой, в Северном районе 21,82%, в Советском - 27,04%. В Ливнах на выборы сходили 31,71% избирателей, в Мценске – 30,36%. В Колпнянском и Сосковском районах явка приблизилась к 70%.
















Наименование комиссии
Количество избирателей в списке
Процент избирателей, принявших участие в выборах, от общего числа включенных в списки избирателей на 15:00
Избирательная комиссия Орловской области
630627
37.88%
Болховская
15091
56.18%
Верховская
14934
38.96%
Глазуновская
10604
58.83%
Дмитровская
10231
48.41%
Должанская
9042
51.88%
Залегощенская
12115
64.02%
Знаменская
4169
62.07%
Колпнянская
11891
69.67%
Корсаковская
3535
45.54%
Краснозоренская
5294
52.23%
Кромская
16721
53.27%
Ливенская
24658
50.03%
Ливенская городская
38005
31.71%
Малоархангельская
9733
46.73%
Мценская
16336
56.07%
Мценская городская
34511
30.36%
Новодеревеньковская
8827
55.32%
Новосильская
6986
46.45%
Орел, Железнодорожная
50300
22.86%
Орел, Заводская
86929
20.66%
Орел, Советская
63444
27.04%
Орловская
54854
46.75%
Покровская
11744
40.97%
Свердловская
12846
53.37%
Сосковская
4999
69.66%
Троснянская
7917
58.97%
Урицкая
14605
52.52%
Хотынецкая
8351
60.19%
Шаблыкинская
6216
50.59%
Орел, Северная
55739
21.82%



Орловское Информбюро
9 сентября 2018 года

 


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