Новости версия для печати Жителям Орла по-прежнему не очень интересны выборы По данным на 15:00 на выборах губернатора Орловской области проголосовали 37,88% избирателей, сообщили в пресс-службе правительства региона.



Явка по Орлу остается самой низкой, в Северном районе 21,82%, в Советском - 27,04%. В Ливнах на выборы сходили 31,71% избирателей, в Мценске – 30,36%. В Колпнянском и Сосковском районах явка приблизилась к 70%.

































Наименование комиссии Количество избирателей в списке Процент избирателей, принявших участие в выборах, от общего числа включенных в списки избирателей на 15:00 Избирательная комиссия Орловской области 630627 37.88% Болховская 15091 56.18% Верховская 14934 38.96% Глазуновская 10604 58.83% Дмитровская 10231 48.41% Должанская 9042 51.88% Залегощенская 12115 64.02% Знаменская 4169 62.07% Колпнянская 11891 69.67% Корсаковская 3535 45.54% Краснозоренская 5294 52.23% Кромская 16721 53.27% Ливенская 24658 50.03% Ливенская городская 38005 31.71% Малоархангельская 9733 46.73% Мценская 16336 56.07% Мценская городская 34511 30.36% Новодеревеньковская 8827 55.32% Новосильская 6986 46.45% Орел, Железнодорожная 50300 22.86% Орел, Заводская 86929 20.66% Орел, Советская 63444 27.04% Орловская 54854 46.75% Покровская 11744 40.97% Свердловская 12846 53.37% Сосковская 4999 69.66% Троснянская 7917 58.97% Урицкая 14605 52.52% Хотынецкая 8351 60.19% Шаблыкинская 6216 50.59% Орел, Северная 55739 21.82%





Орловское Информбюро

9 сентября 2018 года







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