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Единый День голосования в репортажах корреспондентов ГТРК «Орёл»

Самой насыщенной можно назвать избирательную кампанию, проходящую в избирательных участках Глазуновского, Троснянского и большей части Малоархангельского районов. Жители этих районов выбирают ещё и депутата областного совета, который будет представлять интересы 20-го одномандатного избирательного округа.

За двадцатым одномандатным округом стоит больше 26 тысяч избирателей. Своим правом проголосовать к 10 часам утра воспользовались 10% избирателей, к полудню – уже 26,5, а к 3 часам все 55%. Но на участке №233 в Глазуновской школе запомнились членам комиссии самые первые в этот день избиратели.
Оксана Сеферова, председатель УИК №233, пгт. Глазуновка: «Уже до открытия приехали Игорь Николаевич Паршин и Паршина Зинаида Ивановна 1937 года рождения. Причём муж привёз жену на велосипеде, чтобы проголосовать». 
Место в областном Совете народных депутатов стало свободно из-за перехода Сергей Борзенкова в правительство Орловской области. Теперь он руководит департаментом сельского хозяйства. И на вакантное место в облсовет претендуют сразу 3 кандидата. На победителя жители районов возлагают большие надежды.
 
Довыборы депутата облсовета закончатся вместе с губернаторскими в 8 часов вечера. Но с закрытием УИКов работа не остановится, нужно будет подводить итоги. Сначала районные, а потом и по всему 20 одномандатному избирательному округу, куда входят помимо Глазуновского, Троснянский и часть Малоархангельского района.
Александр Горло, председатель территориальной избирательной комиссии Глазуновского района: «Когда закончат голосовать в тех районах, которые входят в двадцатый округ, они тоже привезут свои протоколы к нам, мы подведём общие итоги по округу. Вместе с губернаторскими выборами, протоколы отвезём в Орёл.
Довыборы депутата облсовета проходят на 49 избирательных участках. Результаты станут известны тогда же, когда будут подведены окончательные итоги по выборам губернатора Орловской области.





Антон Киселёв
9 сентября 2018 года

 


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