Новости версия для печати В Орловской области проголосовало около половины избирателей По данным ЦИК России на 18 часов в Орловской области проголосовало 49,12% избирателей. В Орле – 28,92% избирателей от числа внесенных в списки для голосования.



Высокую явку показывает Колпнянский район, здесь проголосовали 84,18% избирателей.























Наименование комиссии Количество избирателей в списке Процент избирателей, принявших участие в выборах 8:00 18:00 Избирательная комиссия Орловской области 630627 49.12% Болховская 15091 75.56% Верховская 14934 55.22% Глазуновская 10604 73.20% Дмитровская 10231 68.79% Должанская 9042 63.43% Залегощенская 12115 80.50% Знаменская 4169 73.75% Колпнянская 11891 84.18% Корсаковская 3535 61.95% Краснозоренская 5294 69.89% Кромская 16721 67.47% Ливенская 24658 67.17% Ливенская городская 38005 39.90% Малоархангельская 9733 62.13% Мценская 16336 73.03% Мценская городская 34511 38.89% Новодеревеньковская 8827 69.81% Новосильская 6986 62.90% Орел, Железнодорожная 50300 28.48% Орел, Заводская 86929 25.39% Орел, Советская 63444 35.07% Орловская 54854 64.46% Покровская 11744 56.59% Свердловская 12846 69.50% Сосковская 4999 79.56% Троснянская 7917 73.19% Урицкая 14605 68.05% Хотынецкая 8351 79.34% Шаблыкинская 6216 71.78% Орел, Северная 55739 27.83% В Орле в досрочных выборах губернатора Орловской области приняли участие 74233 избирателей (данные на 18 часов), или 28,92% от общего числа включенных в списки избирателей. Всего в списки для голосования в областном центре внесено 256687 человек.





Орловское Информбюро

9 сентября 2018 года







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