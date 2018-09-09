В Орловской области проголосовало около половины избирателей

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В Орловской области проголосовало около половины избирателейПо данным ЦИК России на 18 часов в Орловской области проголосовало 49,12% избирателей. В Орле – 28,92% избирателей от числа внесенных в списки для голосования.
Высокую явку показывает Колпнянский район, здесь проголосовали 84,18% избирателей.
В Орле в досрочных выборах губернатора Орловской области приняли участие 74233 избирателей (данные на 18 часов), или 28,92% от общего числа включенных в списки избирателей. Всего в списки для голосования в областном центре внесено 256687 человек.
|
Наименование комиссии
|
Количество избирателей в списке
|
Процент избирателей, принявших участие в выборах
|
8:00
|
18:00
|
Избирательная комиссия Орловской области
|
630627
|
49.12%
|
Болховская
|
15091
|
75.56%
|
Верховская
|
14934
|
55.22%
|
Глазуновская
|
10604
|
73.20%
|
Дмитровская
|
10231
|
68.79%
|
Должанская
|
9042
|
63.43%
|
Залегощенская
|
12115
|
80.50%
|
Знаменская
|
4169
|
73.75%
|
Колпнянская
|
11891
|
84.18%
|
Корсаковская
|
3535
|
61.95%
|
Краснозоренская
|
5294
|
69.89%
|
Кромская
|
16721
|
67.47%
|
Ливенская
|
24658
|
67.17%
|
Ливенская городская
|
38005
|
39.90%
|
Малоархангельская
|
9733
|
62.13%
|
Мценская
|
16336
|
73.03%
|
Мценская городская
|
34511
|
38.89%
|
Новодеревеньковская
|
8827
|
69.81%
|
Новосильская
|
6986
|
62.90%
|
Орел, Железнодорожная
|
50300
|
28.48%
|
Орел, Заводская
|
86929
|
25.39%
|
Орел, Советская
|
63444
|
35.07%
|
Орловская
|
54854
|
64.46%
|
Покровская
|
11744
|
56.59%
|
Свердловская
|
12846
|
69.50%
|
Сосковская
|
4999
|
79.56%
|
Троснянская
|
7917
|
73.19%
|
Урицкая
|
14605
|
68.05%
|
Хотынецкая
|
8351
|
79.34%
|
Шаблыкинская
|
6216
|
71.78%
|
Орел, Северная
|
55739
|
27.83%