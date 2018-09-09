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В Орловской области проголосовало около половины избирателей

По данным ЦИК России на 18 часов в Орловской области проголосовало 49,12% избирателей. В Орле – 28,92% избирателей от числа внесенных в списки для голосования.

Высокую явку показывает Колпнянский район, здесь проголосовали 84,18% избирателей.
 
В Орле в досрочных выборах губернатора Орловской области приняли участие 74233 избирателей (данные на 18 часов), или 28,92% от общего числа включенных в списки избирателей. Всего в списки для голосования в областном центре внесено 256687 человек.











Наименование комиссии
Количество избирателей в списке
Процент избирателей, принявших участие в выборах
8:00
18:00
Избирательная комиссия Орловской области
630627
49.12%
Болховская
15091
75.56%
Верховская
14934
55.22%
Глазуновская
10604
73.20%
Дмитровская
10231
68.79%
Должанская
9042
63.43%
Залегощенская
12115
80.50%
Знаменская
4169
73.75%
Колпнянская
11891
84.18%
Корсаковская
3535
61.95%
Краснозоренская
5294
69.89%
Кромская
16721
67.47%
Ливенская
24658
67.17%
Ливенская городская
38005
39.90%
Малоархангельская
9733
62.13%
Мценская
16336
73.03%
Мценская городская
34511
38.89%
Новодеревеньковская
8827
69.81%
Новосильская
6986
62.90%
Орел, Железнодорожная
50300
28.48%
Орел, Заводская
86929
25.39%
Орел, Советская
63444
35.07%
Орловская
54854
64.46%
Покровская
11744
56.59%
Свердловская
12846
69.50%
Сосковская
4999
79.56%
Троснянская
7917
73.19%
Урицкая
14605
68.05%
Хотынецкая
8351
79.34%
Шаблыкинская
6216
71.78%
Орел, Северная
55739
27.83%



Орловское Информбюро
9 сентября 2018 года

 


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