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Нарушений избирательного законодательства на выборах в Орловской области не зафиксировано

Об этом сообщили во время встречи в Ситуационном центре Общественной палаты Орловской области по контролю за выборами.

В ходе общения было отмечено, что в этом году работу избирательных участков в регионе обеспечивают 10 тысяч человек. При этом политические партии в качестве наблюдателей направили на участки 2,5 тысячи человек.

Предварительный мониторинг показал, что жители региона охотно участвуют в политической жизни региона, консультируются, сообщают о своих опасениях и возможных фактах нарушения избирательного законодательства. По каждому факту выезжают специалисты.

В работе Ситуационного центра приняли участие член Совета Федерации ФС РФ Василий Иконников, Уполномоченный по правам человека в Орловской области Александр Лабейкин, Председатель Избирательной комиссии Орловской области Людмила Маркина,  председатель регионального отделения Ассоциации юристов России Сергей Мальфанов, председатель Федерации профсоюзов Орловской области Николай Меркулов.

По данным ЦИК России на 19:30 в Орловской области на досрочных выборах губернатора Орловской области проголосовало 54,41% избирателей. В Орле - 31,91%, от общего числа включенных в списки избирателей.
 



Орловское Информбюро
9 сентября 2018 года

 


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