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За прошедшие выходные на территории Орловской области зарегистрировано 27 ДТП

Из них шесть ДТП с пострадавшими, в результате четырнадцать человек получили травмы (среди них один несовершеннолетний), один человек погиб.

8 сентября в 15:50 водитель, управляя автомобилем «Опель», следовал по автодороге Орел-Ефремов и на 77 километре дороги выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, допустил столкновение с автомобилем «Хендай Гетс». Водители автомобилей, пассажиры, находящиеся в салоне автомобиля «Опель Астра» (мужчины 1998 г.р., 1999 г.р., 1999 г.р., девушка 2001 г.р.), также два пассажира автомобиля «Хендай» (женщина и мужчина) получили телесные повреждения, были доставлены в медицинское учреждение. 
 
8 сентября в 19:55 водитель, управляя автомобилем «Лада Приора», следовал по ул. Рощинской и в районе дома №31 допустил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги. В результате ДТП пешеходы получили телесные повреждения, после оказания медицинской помощи отпущены домой. 
 
9 сентября в 00:40 водитель, управляя автомобилем «Хендай», двигался по автодороге Орел-Тамбов и на 124 км дороги совершил столкновение с двигающимся впереди в попутном направлении транспортным средством «Камаз 5320» с прицепом. В результате столкновения пассажир автомобиля «Хендай» (мужчина 1999г.р.) скончался на месте ДТП, водитель госпитализирован. 
 
9 сентября в Ливнах в 8 часов утра водитель, управляя автомобилем «Шевроле Нива», совершил наезд на пешехода (мужчина 1962г.р.), переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, госпитализирован.
Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области



Орловское Информбюро
10 сентября 2018 года

 


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