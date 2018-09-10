Новости версия для печати

За прошедшие выходные на территории Орловской области зарегистрировано 27 ДТП

8 сентября в 15:50 водитель, управляя автомобилем «Опель», следовал по автодороге Орел-Ефремов и на 77 километре дороги выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, допустил столкновение с автомобилем «Хендай Гетс». Водители автомобилей, пассажиры, находящиеся в салоне автомобиля «Опель Астра» (мужчины 1998 г.р., 1999 г.р., 1999 г.р., девушка 2001 г.р.), также два пассажира автомобиля «Хендай» (женщина и мужчина) получили телесные повреждения, были доставлены в медицинское учреждение.

8 сентября в 19:55 водитель, управляя автомобилем «Лада Приора», следовал по ул. Рощинской и в районе дома №31 допустил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги. В результате ДТП пешеходы получили телесные повреждения, после оказания медицинской помощи отпущены домой.

9 сентября в 00:40 водитель, управляя автомобилем «Хендай», двигался по автодороге Орел-Тамбов и на 124 км дороги совершил столкновение с двигающимся впереди в попутном направлении транспортным средством «Камаз 5320» с прицепом. В результате столкновения пассажир автомобиля «Хендай» (мужчина 1999г.р.) скончался на месте ДТП, водитель госпитализирован.

9 сентября в Ливнах в 8 часов утра водитель, управляя автомобилем «Шевроле Нива», совершил наезд на пешехода (мужчина 1962г.р.), переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, госпитализирован.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области