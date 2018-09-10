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В субботу в Орле на улице Магазинной случился пожар

Старые хозпостройки посреди двора большинство жителей соседних домов давно считали коммунальным злом. Люди неоднократно обращались в администрацию Железнодорожного района с просьбой их убрать.

Жильцов испугало не только стремительное развитие пожара. В одном из гаражей стояли старенькие «Жигули», в сараях и постройках хранились горючие жидкости и материалы, а из одной пожарные вынесли газовый баллон, который, к счастью, не взорвался. Кроме того, столб пламени, подгоняемый ветром, упрямо клонился в сторону ближайшей девятиэтажки. На нескольких балконах начал плавиться пластиковый сайдинг.

Прибывшим на место пожарным пришлось не только работать с максимальной оперативностью, но и вызвать подмогу из других пожарных частей.

Относительно происхождения возгорания у местных жителей уже есть предположения – с огнем баловались дети. Детскую шалость с огнем эксперты МЧС считают одной из наиболее вероятных причин ЧП. Впрочем, рассматривается также версия неосторожности при курении.