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Утром в воскресенье загорелись хозяйственные постройки на улице Песковской

Тревожный сигнал на пульт 112 поступил в 10:49. Сараи были вплотную пристроены к двухэтажному жилому дому. Огонь быстро охватил хозяйственные помещения, где помимо вышедших из употребления вещей и прочего имущества хранились газовые баллоны. Подоспевшим на место ЧП пожарным удалось предотвратить взрыв и отстоять уже загоревшийся дом.

С огнем боролись 16 спасателей на четырех автоцистернах. Причины возгорания и масштабы нанесенного им ущерба предстоит выяснить дознавателям пожарного надзора. Никто из людей не пострадал.