Андрей Клычков поблагодарил всех орловцев, пришедших на избирательные участки

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понедельник
10.09.2018
19:11:16
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Андрей Клычков поблагодарил всех орловцев, пришедших на избирательные участкиАндрей Клычков одержал победу на выборах губернатора Орловской области. Согласно предварительным итогам, он набрал свыше 83% голосов избирателей.
Яка избирателей на досрочных выборах губернатора Орловской области превысила 54%.
Второе место занимает эсер Руслан Перелыгин. Третьим стал представитель партии «Родина» Евгений Алёхин, затем Елена Крачнакова из партии «Патриоты России» и представитель ЛДПР Андрей Куцын.
Как сообщает информационный портал Орловской области, вечером, 9 сентября, Андрей Клычков посетил штаб общественной поддержки, где озвучил предварительные данные по явке на избирательные участки.
Также Андрей Клычков поблагодарил всех, кто поддерживал его на протяжении всей избирательной кампании, участников штаба общественной поддержки, помогавших донести до избирателей его программу. Он подчеркнул, столь массовая поддержка говорит о том, что программы и проекты, которые реализовывались на территории области почти год, нашли отклик у жителей Орловщины. Безусловно, их реализация будет продолжена.
Особо была отмечена работа членов избирательных комиссий и общественных наблюдателей. Во многом благодаря им выборы прошли прозрачно и честно.
Открытость и гласность в работе избирательных комиссий обеспечивали 2875 человек, в том числе 406 членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, 1922 наблюдателя и 547 представителей средств массовой информации.
Фото пресс-службы губернатора Орловской области
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