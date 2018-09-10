Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Орловщине не понадобится второй тур. Свой выбор жители региона сделали. И свою волю высказали довольно уверенно. О том, как голосовали, подсчитывали бюллетени, и на что надеются орловцы – в нашем специальном выпуске. - Бюллетень – как наказ избирателя. Жители нашего региона голосовали активно и креативно. - Избиратели, поразившие членов УИК. - На каком участке была стопроцентная явка избирателей?

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Вести-Орёл

10 сентября 2018 года







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