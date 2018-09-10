Новости версия для печати Больше 33 тысяч просмотров набрал пост Андрея Клычкова в одной из социальных сетей Также запись набрала больше сотни поздравительных комментариев.

















Видео было размещено больше 12 часов назад. Андрей Клычков поблагодарил всех орловцев, кто накануне реализовал своё избирательное право. Комментаторы, помимо поздравлений, отметили, что возлагают на главу региона большие надежды, а кто-то с наболевшими вопросами решил тут же обратиться к Андрею Клычкову.















Антон Киселёв

10 сентября 2018 года







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