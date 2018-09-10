Больше 33 тысяч просмотров набрал пост Андрея Клычкова в одной из социальных сетей

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понедельник
10.09.2018
19:11:27
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Больше 33 тысяч просмотров набрал пост Андрея Клычкова в одной из социальных сетейТакже запись набрала больше сотни поздравительных комментариев.
Видео было размещено больше 12 часов назад. Андрей Клычков поблагодарил всех орловцев, кто накануне реализовал своё избирательное право. Комментаторы, помимо поздравлений, отметили, что возлагают на главу региона большие надежды, а кто-то с наболевшими вопросами решил тут же обратиться к Андрею Клычкову.
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