Новости версия для печати Бюллетень – как наказ избирателя Жители Орловской области голосовали активно и креативно. Орловцы хотят, чтобы новая глава в истории области принесла изменения к лучшему. Наказы избирателей избранному кандидату выслушал наш корреспондент.



Люди говорили о том, чтобы возрождались орловские предприятия, чтобы появилась возможность больше зарабатывать, чтобы для молодежи были гарантированы рабочие места. Пенсионеры мечтают по достойной пенсии, студенты – о более высоких стипендиях. Конечно, не забыли сказать о дорогах, об уборке города, о бродячих животных.





























Антон Киселёв

10 сентября 2018 года







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