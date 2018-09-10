Новости версия для печати Андрей Клычков: «Орловской области необходимо развитие, людям – результат нашей работы» Именно это стало лейт-мотивом всей деятельности нового главы региона Андрея Клычкова. Он был назначен президентом страны как временно исполняющий обязанности губернатора в октябре прошлого года. Что успел сделать и как себя проявить за 11 месяцев на посту «первого лица» самый молодой руководитель в истории Орловской области?



За два года до окончания срока полномочий Вадим Потомский написал заявление об уходе с поста губернатора по собственному желанию. Согласно указу президента, область возглавил Андрей Клычков. То, что впервые в истории региона руководить, пока в ранге врио, будет такой молодой губернатор, для многих это стало неожиданным.



Времени на раскачку Андрей Клычков себе не дал. С положением дел в области начал знакомиться сразу на местах. Ливны, Дмитровск, Малоархангельск, Колпна, Красная Заря. За первые несколько месяцев он побывал везде, во многих муниципальных образованиях - не один раз. Результатом стали десять стратегических программ и три проекта на ближайшую перспективу. Во-первых, это развитие и масштабирование существующих проектов. Здесь, по словам Андрея Клычкова, речь идет о реализации планов по развитию Знаменского селекционно-генетического центра с объемом дополнительных инвестиций в семь миллиардов рублей. Кроме того, завод «Керама Марацци» намерен дополнительно инвестировать в производство два миллиарда рублей. И третий знаковый проект – это развитие производства инсулина на предприятии «Санофи-Авентис Восток».



Уже через полгода к программе «Реальные инвестиции» подключились еще несколько крупных бизнес-игроков. Помимо этого была одобрена заявка области на получение городом Мценском статуса территории опережающего развития.

Андрей Клычков: «И территория опережающего развития, и статус особой экономической зоны необходимы для региона в первую очередь для того, чтобы создать дополнительные условия и для предприятий, которые уже существуют, и для новых инвесторов, которые рассматривают регион как возможную площадку для размещения новых производств». Одновременно с переформатированием инветстстратегий полным ходом запускаются такие проекты как «Мой дом - комфортная среда» и «Народный бюджет». Результатом стали более 200 отремонтированных дворов и почти два десятка благоустроенных общественных территорий. Как показатель - площадь Юность в Орле. Ее преображение проходило на глазах горожан.

Андрей Клычков: «Эта точка будет началом движения вокруг и по строительству дорог, и по тротуарной части, требует внимание и «Атлант», и остановочный павильон, который находится рядом. А то, что уже сделано, показывает результативность и эффективность запланированных мероприятий». Одним из главных направлений Андрей Клычков выделил дорожные работы. В этом году все тендеры получили орловские подрядчики. Контроль – жесткий, начиная с личного - губернаторского. Плюс новейшие технологии. Так, в области впервые качество дорожного покрытия проверили при помощи многоканального сканера. Специализированная техника была предоставлена региону в рамках соглашения с Международным конгрессом промышленников и предпринимателей.



Большой общественный и политический резонанс получило подписание соглашения между правительствами Орловской области и Москвы программы сотрудничества на 2018-2022 годы. Подписание соглашения состоялось в августе в рамках дней Орловщины.

Андрей Клычков:«Мы ставим перед собой задачи предложить жителям Москвы, правительству Москву и ассортимент продуктов, и продукцию наших промышленных предприятий. Безусловно, мы понимаем, что взаимная работа в этом направлении позволит решить самую главную задачу – повысить качество жизни, а также открыть границы для жителей наших регионов». Программа существенно расширит возможности в торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Всего - 13 отраслей.



Еще одной из стратегических инициатив Андрея Клычкова, которая имеет все шансы на успех, стало решение о создании в Орле среднеспециального образовательного центра, который готовил бы кадры не только для орловской промышленности.

Андрей Клычков: «Я встречался с президентом страны, с премьером, получил согласование. Получили мы согласование от Минпромторга – они согласны и понимают обоснованность размещения именно у нас этого центра профессионального образования. Также мы получили поддержку у министра просвещения Ольги Васильевой». Управленческому потенциалу Орловщины было уделено отдельное внимание. Губернаторский конкурс «Молодые кадры Орловщины» дал возможность заявить о себе тысячам молодых и перспективных специалистов.

Андрей Клычков: У многих есть ощущение, что все должностные лица это чьи-то родственники, или должности получили каким-то иным путем. Я хочу, чтобы эта программа этот стереотип разрушила. В конкурсную комиссию, которая будет отбирать кандидатов по результатам тестов, по собеседованиям, это люди весьма уважаемые, известные в области, и любой человек из любого района, из любой деревни, из любой семьи может прийти и показать свои возможности, свой потенциал, свои знания». Что можно сделать в незнакомой области за 11 месяцев? Опыт Андрея Клычкова показал: при наличии воли, созидательной энергии и профессионализма можно успеть многое. Итог - продуманная стратегия социально-экономического развития Орловской области до 2035 года. Планы большие и у них есть все шансы на реализацию.





Оксана Гранн

10 сентября 2018 года







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