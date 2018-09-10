Новости версия для печати В Орле прошел спортивный праздник «Спорт – это норма жизни» Праздник прошел на главной площади города. Там собралось больше сотни юных спортсменов.



Бокс, шахматы, скейтбординг – все желающие могли попробовать себя в этих видах спорта, или просто посмотреть на начинающих атлетов. Также все желающие могли попытаться выполнить нормы ГТО – подходящие спортивные снаряды на площади тоже были. Но интереснее всего было наблюдать за финальными играми на кубок Орловской области по корфболу.

Дмитрий Шатохин, генеральный директор училища олимпийского резерва: «Сейчас уже достаточно много детей пришли на занятия. Уже все практически группы заполнены, но мы все равно продолжаем набирать детей, привлекать их к здоровому образу жизни, именно этому и посвящена акция «Спорт – норма жизни».





Антон Киселёв

10 сентября 2018 года







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