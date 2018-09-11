В Орловской области продолжается дополнительный период государственной итоговой аттестации

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вторник
11.09.2018
10:31:21
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В Орловской области продолжается дополнительный период государственной итоговой аттестацииВыпускники 9-х классов уже сдали экзамен по русскому языку. Сегодня – последний день, когда можно подать апелляцию.
Всего в Орловской области в дополнительном периоде ГИА-9 планируют принять участие 364 человека. Организован 31 пункт проведения экзаменов. Дополнительные дни даются для того, чтобы выпускники, которые не смогли пройти ГИА-9 в основной период по причине болезни или иным обстоятельствам, смогли экзамены пересдать. Также повторно в сентябре допускаются к сдаче выпускники, которые получили «неуд» по двум предметам и более. Завтра в расписании - обществознание, химия, информатика и литература, а 14 сентября – иностранные языки. После стартует резервный период.
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