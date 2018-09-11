Новости версия для печати В Орловской области продолжается дополнительный период государственной итоговой аттестации Выпускники 9-х классов уже сдали экзамен по русскому языку. Сегодня – последний день, когда можно подать апелляцию.



Всего в Орловской области в дополнительном периоде ГИА-9 планируют принять участие 364 человека. Организован 31 пункт проведения экзаменов. Дополнительные дни даются для того, чтобы выпускники, которые не смогли пройти ГИА-9 в основной период по причине болезни или иным обстоятельствам, смогли экзамены пересдать. Также повторно в сентябре допускаются к сдаче выпускники, которые получили «неуд» по двум предметам и более. Завтра в расписании - обществознание, химия, информатика и литература, а 14 сентября – иностранные языки. После стартует резервный период.





Надежда Невматулина

11 сентября 2018 года







На главную страницу





