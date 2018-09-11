Новости версия для печати Две медали Первенства Мира по грэпплингу - у орловской спортсменки Для Валентины Павловой дебют на крупном турнире оказался успешным.



Первенство мира по спортивной борьбе в разделах «грэпплинг» и «грепплинг-ги» прошло в Казахстане. В турнире приняли участие более 500 человек из 25 стран мира. Валентина Павлова боролась за медали в возрастной категории «кадеты» в весе до 60 кг. По итогам первого соревновательного дня наша спортсменка оказалась лучшей в разделе «грэпплинг». Второй день Первенства Мира принес Валентине Павловой серебро в разделе «грэпплинг-ги».





Надежда Невматулина

11 сентября 2018 года







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