Новости версия для печати Выбери лучшего участкового! Сегодня в Орловской области стартует первый этап ежегодного конкурса МВД России.



Всего этапов будет три. Каждый орловец уже сегодня может отдать свой голос за полицейского, который, по его мнению, самый лучший. Информацию о конкурсантах разместят на официальном сайте регионального УМВД. А участниками конкурса «Народный участковый» станут сотрудники, которые служат участковыми уполномоченными полиции более трёх лет и не имеют дисциплинарных взысканий.

Завершится первый этап онлайн-голосованием. Участники, набравшие большее количество голосов, примут участие во втором этапе конкурса.





Надежда Невматулина

11 сентября 2018 года







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