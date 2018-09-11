Новости версия для печати Спецкомиссия продолжает проверять уровень освещенности в Орле Специальная комиссия провела замеры освещенности еще на четырех улицах города. Проверка проходила после так называемого «доумощнения» фонарей.



Специалисты работали на улице Комсомольской (в районе автовокзала), на пересечении Полесской и Горького, на Октябрьской (около сквера Гуртьева) и вблизи школы № 19.



Напомним, в рамках мирового соглашения по энергосервисному контракту, дополнительно должны установить 3 112 светильников на 270 участках улиц. Работы планируется завершить до начала ноября, сообщает сайт городской администрации.





Вести-Орёл

11 сентября 2018 года







На главную страницу





