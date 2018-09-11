Новости версия для печати В августе цены в Орловской области снизились на 0,2% Данные привёл Орёлстат.



Снижение стоимости товаров и услуг отмечено по сравнению с июлем. Вообще же сначала года цены в регионе выросли на 1,8%. Больше всего подорожали непродовольственные товары – рост с начала года составил 2,6%. Услуги за восемь месяцев этого года подорожали на 2,4%, продукты – на 0,5%. Незначительно повысилась стоимость свинины, мяса кур и вермишели. А вот черный чай, картофель, капуста, морковь и яблоки – наоборот – стали дешевле. Это специалисты связывают с сезонной динамикой цен.





Надежда Невматулина

11 сентября 2018 года







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