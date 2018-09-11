Мандат депутата орловского Облсовета получил кандидат от «Единой России» Владимир Масалов

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вторник
11.09.2018
10:31:31
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Мандат депутата орловского Облсовета получил кандидат от «Единой России» Владимир МасаловОн будет представлять в региональном парламенте интересы жителей Глазуновского, Малоархангельского и Троснянского районов.
9 сентября прошли дополнительные выборы депутата Орловского областного Совета народных депутатов по одномандатному избирательному округу № 20.
Владимир Масалов набрал 15 602 голоса, другие кандидаты Руслан Межуев (ЛДПР) — 2 380 голосов, Алексей Калянов (Справедливая Россия) — 2 374 голоса, сообщает сайт орловского Облсовета.
Владимир Николаевич Масалов в настоящее время работает директором института естественных наук и биотехнологии в ОГУ им. И.С. Тургенева, профессор, доктор наук.
Отметим, депутатское место по округу № 20 стало вакантным после перехода Сергея Борзёнкова на работу в Правительство Орловской области.
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