Новости версия для печати Мандат депутата орловского Облсовета получил кандидат от «Единой России» Владимир Масалов Он будет представлять в региональном парламенте интересы жителей Глазуновского, Малоархангельского и Троснянского районов.



9 сентября прошли дополнительные выборы депутата Орловского областного Совета народных депутатов по одномандатному избирательному округу № 20. Владимир Масалов набрал 15 602 голоса, другие кандидаты Руслан Межуев (ЛДПР) — 2 380 голосов, Алексей Калянов (Справедливая Россия) — 2 374 голоса, сообщает сайт орловского Облсовета. Владимир Николаевич Масалов в настоящее время работает директором института естественных наук и биотехнологии в ОГУ им. И.С. Тургенева, профессор, доктор наук. Отметим, депутатское место по округу № 20 стало вакантным после перехода Сергея Борзёнкова на работу в Правительство Орловской области.





Орловское Информбюро

11 сентября 2018 года







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