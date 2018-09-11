За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 14 ДТП

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вторник
11.09.2018
16:19:59
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За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 14 ДТПИз них два ДТП с пострадавшими, в результате два человека получили травмы.
10 сентября в 8 часов утра женщина-водитель, управляя автомобилем «Шевроле Авео», двигаясь по автодороге Орел-Ефремов, не справилась с управлением и допустила съезд в левый кювет, по ходу движения, с последующим опрокидыванием. Водитель получила телесные повреждения, была доставлена в медицинское учреждение, после оказания помощи отпущена домой.
10 сентября примерно в 19 часов водитель,управляя автомобилем «Фольксваген Бора», двигался по автодороге Глазуновка-Малоархангельск, при обгоне движущегося впереди транспортного средства не убедился в безопасности маневра при выезде на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ 21099». В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ (женщина 1990 г.р.) автомобиля получила травмы, была госпитализирована.
Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области
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