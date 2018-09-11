Новости версия для печати В Орловской области взятка привела бывшего сотрудника УФСИН на скамью подсудимых Он обвиняется в получении взятки в сумме 15 000 рублей за незаконный пронос на территорию колонии запрещенного предмета - мобильного телефона.



Его приговорили к штрафу почти в миллион рублей и лишению права занимать должности на государственной службе в течение 4-х лет, сообщает сайт прокуратуры Орловской области.





Орловское Информбюро

11 сентября 2018 года







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