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В Орле начали работать передвижные прививочные пункты

Прививочные пункты останавливаются на трех ярмарочных площадках - по субботам, а в рабочие дни – на центральном рынке, рядом с МФЦ и ТЦ «Атолл».

В настоящее время сделали прививки от гриппа уже более 68 тыс. человек.

В регионе осуществляется подготовка коечного фонда медицинских организаций для госпитализации больных гриппом и ОРВИ. Планируется развертывание более 700 коек в 27 стационарах. Об этом говорили накануне на аппаратном совещании в администрации области. В рамках подготовки к эпидсезону решается вопрос о приобретении необходимого медоборудования.



В частности, речь шла об обеспечении медучреждений аппаратами искусственной вентиляции легких, а также средствами индивидуальной защиты.