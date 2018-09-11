В Орле начали работать передвижные прививочные пункты

|
вторник
11.09.2018
16:20:05
|
|
В Орле начали работать передвижные прививочные пунктыВпереди - сезон простуд и гриппа. Защититься от него поможет прививка.
Прививочные пункты останавливаются на трех ярмарочных площадках - по субботам, а в рабочие дни – на центральном рынке, рядом с МФЦ и ТЦ «Атолл».
В настоящее время сделали прививки от гриппа уже более 68 тыс. человек.
В регионе осуществляется подготовка коечного фонда медицинских организаций для госпитализации больных гриппом и ОРВИ. Планируется развертывание более 700 коек в 27 стационарах. Об этом говорили накануне на аппаратном совещании в администрации области. В рамках подготовки к эпидсезону решается вопрос о приобретении необходимого медоборудования.
В частности, речь шла об обеспечении медучреждений аппаратами искусственной вентиляции легких, а также средствами индивидуальной защиты.
|© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта