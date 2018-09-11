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В Орловской области прошел ежегодный конкурс профессионального мастерства среди сотрудников аварийной газовой службы региона

Конкурс традиционно проводится в преддверии отопительного периода, когда нагрузка на бригады газовой службы возрастает.

Если бы не состязательный характер мероприятия, происходящее напоминало бы масштабные всеобщие учения аварийной газовой службы региона, где каждое подразделение получило собственную вводную. В задачи газовиков входило не только четко отработать аварийный алгоритм на практике, но и грамотно обосновать его в теории.
 
До прибытия остальных экстренных служб газовики на месте ЧП должны подменять собой и пожарных, и спасателей, и даже стражей порядка.
Александр Грачев, исполнительный директор АО «Газпром газораспределение Орел»: «Аварийно-диспетчерская служба сегодня в «Газпром газораспределение Орел» – это 260 человек персонала, более 40 единиц техники, причем, техника - современная. Мы стараемся в первую очередь комплектовать их и транспортом, и другими средствами. Фактически, это – экстренная служба. Эти люди должны уметь и оказать первую медицинскую помощь, и локализовать аварию».
Блестящее выступление орловской бригады заставило жюри пересмотреть условия состязаний. Газовиков областного центра решили оценивать вне конкурса. Иначе у районных команд не осталось бы шансов на победу. 
 
В свете этих изменений призовые места распределились так: первое место – Верховье, второе место – Покровка, третье место – Ливны.



Иван Суверин
11 сентября 2018 года

 


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