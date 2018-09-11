Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- В выборной кампании в Орловской области поставлена точка: выборы признаны состоявшимися. - Городской затворник поневоле. Инвалид-колясочник ждет пандус уже целый год. - Труд орловских аграриев оценили на уровне страны. Наш регион вошел в десятку лучших в России по валовому сбору зерновых культур. - На ярмарках выходного дня начали работать передвижные прививочные пункты.

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Вести-Орёл

11 сентября 2018 года







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