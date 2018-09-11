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В выборной кампании на Орловщине поставлена точка

Члены областного избиркома сегодня утром подписали самый важный документ прошедших досрочных выборов губернатора - протокол и сводную таблицу об итогах. Результаты были скреплены печатью, а избирательная кампания признана состоявшейся и действительной.

Согласно количеству действительных бюллетеней свои голоса за кандидатов отдали 357 750 избирателей. Избранным главой региона признан Андрей Клычков, за которого свои голоса отдали 83,5% голосовавших орловцев. Чуть больше 7 тысяч бюллетеней избиратели испортили. 
Людмила Маркина, председатель Орловской областной избирательной комиссии: «Избирательная комиссия Орловской области признает досрочные выборы губернатора Орловской области состоявшимися и действительными».
Андрей Клычков, избранный губернатор Орловской области: «Я хочу поблагодарить коллег, кандидатов – нам удалось провести избирательную кампанию чисто, и избиратели оценили нашу работу».
Относительно чистоты минувших выборов областному избиркому вынести решение ещё предстоит – в день голосования к ним поступило 11 жалоб на потенциальные нарушения избирательного законодательства. Тем не менее, все кандидаты поблагодарили своих избирателей, всех орловцев, кто воспользовался своим правом голоса.
Елена Крачнакова, кандидат на должность губернатора Орловской области от партии «Патриоты России»: «Я благодарю своих избирателей за голоса, которые они мне доверили, благодарю всех жителей области, которые остались не безучастными».
Андрей Куцын, кандидат на должность губернатора Орловской области от ЛДПР: «Любой человек, который отдает свой голос во время выборной кампании, он выбирает будущее, выбирает то, как будет развиваться Орловщина, потому что от личности человека, который возглавит регион и исполнительную власть зависит очень многое: как будут тратиться бюджетные деньги, какая команда будет управлять областью, и куда мы будем идти».
Руслан Перелыгин, кандидат на должность губернатора Орловской области от партии « Справедливая Россия»: «Я гарантирую, что я дальше буду продолжать свою политическую деятельность, работать на благо Орловщины, чтобы Орловщина стала процветающей. И те обязательства, которые я взял на себя в ходе кампании, я обязательно выполню, но уже как депутат».
Финальную черту избирательная кампания по досрочным выборам губернатора Орловской области пересечёт только завтра, когда в СМИ будут опубликованы протокол и сводная итоговая таблица.



Антон Киселёв
11 сентября 2018 года

 


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