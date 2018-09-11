Совещание в администрации города Орла

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вторник
11.09.2018
16:19:29
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Совещание в администрации города ОрлаОтсутствие остановочных павильонов, график движения низкопольных автобусов, работа уличного освещения - эти три проблемы сегодня в администрации города на рабочем совещании обсуждали в первую очередь.
Вопросов много, но начали с обращений жителей к городским властям через соцсети. И первым номером - остановочные павильоны. О проблеме сигнализируют давно, но до финальной точки все еще далеко. Отдельная просьба вернуть остановку к школе № 26 в Заводском районе.
Глава администрации Александр Муромский поручил своему первому заму Олегу Минкину как можно быстрее проработать возможность возвращения остановки на прежнее место совместно с сотрудниками ГИБДД, вынести этот вопрос в повестку комиссии по безопасности дорожного движения.
Много нареканий в последнее время у жителей вызвала и работа электронных табло на остановках. И отсутствие достоверной информации по графику движения низкопольных пассажирских автобусов.
По словам зам. начальника отдела транспорта горадминистрации Дмитрия Паничкина, была собрана информация, которую разместили на сайте администрации. Так же Паничкин заверил, что движение автобусов отслеживается. Ответ получил неудовлетворительную оценку. Работу над ошибками поручили провести в кратчайшие сроки. Мэр Орла Василий Новиков попросил конкретизировать информацию, а для этого, по его мнению, стоит изучить проблему более детально: какое количество транспорта работает на линиях, по какому графику и удобен ли он для инвалидов.
Еще одна проблема, которая в последнее время вызвала массу нареканий жителей областного центра, - уличное освещение. Время его включения и отключения в настоящее время не выдерживает никакой критики. Сумерки наступают раньше, а фонари на улицах зажигаются, когда уже почти ночь. Решение будут искать коллегиально со всеми заинтересованными сторонами на следующем рабочем совещании.
Из плановых тем, по которым чиновники отчитываются регулярно, - благоустройство городской среды. На этот год запланировано отремонтировать 73 дворовых территории. 36 уже завершены, на 25 из них уложен асфальт, 10 - в стадии подготовки.
Проблемы - есть, но они текущего характера. Другое дело - общественные территории. В программу благоустройства попали 10 из них. На большинстве работы идут по графику. Исключение - парк Ботаника. Подрядчик постоянно отстает от графика, да и качество работ оставляет желать лучшего. Михаил Вдовин, присутствовавший на совещании, описал увиденную им картину.
Александр Муромский акцентировал внимание ответственных лиц на еще одном моменте, связанном с укладкой асфальта – на дырах, которые остаются после того, как пробы покрытия взяты на исследование. Градоначальник поручил заделать все дыры, включая те, что остались с прошлого года.
Срок завершение плановых работ по благоустройству на большинстве общественных территорий заканчивается 15 октября, а вот тем, кто ремонтирует дворы, нужно поторопиться - на все про все у них осталось 10 дней. Поблажек не будет.
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