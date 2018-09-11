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Орловские депутаты на заседании комитета по здравоохранению и социальной политике обсудили сохранение региональных льгот и мер соцподдержки

В частности, речь шла о внесении изменений в закон Орловской области о льготах для женщин после 55 лет и мужчин после 60-ти. Заслушали и представителей различных фракций, и предложения профсоюзов.

 Анатолий Крючков, председатель комитета по здравоохранению, социальной политике и связям с общественными объединениями: «Из льгот и мер соцподдержки трудно что-то выделить по важности, поскольку все они отражаются на качестве и продолжительности жизни людей, позволяют компенсировать расходы на жилищно-коммунальные услуги. Они касаются улучшения оказания первичной медицинской помощи, профилактики здоровья людей предпенсионного возраста и целого ряда других важных направлений».
В настоящее время в Орловской области отдельные меры социальной поддержки и налоговые льготы, предусмотренные Законами Орловской области, предоставляются гражданам по достижении ими возраста (приобретении иного основания), дающего право на пенсию, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Как сообщила руководитель департамента финансов Елена Сапожникова, из резервного Фонда правительства страны поступят средства, которые пойдут на субсидирование отдельных направлений в различных отраслях экономики региона, и на проведение строительных и ремонтных работ социальных объектов.


Татьяна Напольских
11 сентября 2018 года

 


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