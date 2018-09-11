Новости версия для печати В Орле госавтоинспекторы пересели на мотоциклы, чтобы напомнить правила дорожного движения любителям быстрой езды С начала года на региональных дорогах произошло 40 аварий, в результате которых 5 человек погибли, 43 - ранены.



Скорость, рев мотора и шум ветра в ушах нередко заставляет мотоциклиста позабыть об осторожности. Чтобы напомнить о ней, инспекторы сами пересаживаются на мотоциклы.

Свою фатальную уязвимость бесшабашные двухколесные гонщики, подчас, понимают только при столкновении с автотранспортом. И даже, если виновник аварии – автомобилист, водителю мотоцикла от этого не легче.

Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде ОБ ДПС: «Участились ДТП с участием мототранспорта. За истекший период 2018 года таких ДТП было зарегистрировано 40, в результате пять человек погибли и сорок три человека получили ранения. Обязательная экипировка не предусмотрена правилами дорожного движения, и многие мотоциклисты пренебрегают этим. Попадая в ДТП, они получают наибольшие травмы и увечья». Хуже всего, говорят инспекторы, когда за рулем двухколесных машин оказываются подростки.

Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде ОБ ДПС: «При проведении проверок выясняется, что родители сами покупают своим несовершеннолетним детям мототранспорт, не регистрируют его в установленном порядке. Выявлено более 270 нарушений». Административные меры, пожалуй, единственное, что есть у инспекторов против молодых непримиримых экстремалов. А вот мотоциклистов посолиднее в ГИБДД надеются увидеть в числе своих союзников, во всяком случае, в том, что касается обеспечения безопасности на дороге. У многих владельцев дорогих мотоциклов - семьи, так что они склонны беречь и свою жизнь, и роскошные транспортные средства. И у этой категории мотоциклистов опасные выходки двухколесных лихачей восхищения не вызывают.



Впрочем, тихонями участников мототусовки тоже не назовешь – они любят посоревноваться в громкости своих байков. Их предупредили, что есть обращения граждан о несоблюдении тишины и порядка, так что после 23 часов лучше двигателем не рычать. Согласно техническому регламенту, допустимый порог шума для мотоцикла значительно выше, чем, скажем, для автомобиля. Инспекторы призывают байкеров не злоупотреблять этим своим преимуществом.









Иван Суверин

11 сентября 2018 года







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